Todo para que se quede: el mensaje de Diego Simeone que podría convencer a Griezmann

Antoine Griezmann y los rumores de su pase al Barcelona son cada vez más fuertes. Según medios españoles, el francés ya se habría dado cuenta que no puede aspirar a mucho con el Atlético de Madrid , por lo que decidiría cambiar de aires.

Diego Simeone , en conferencia de prensa, fue consultado sobre el futuro del francés. Las posibilidades de su salida podrían arruinar sus planes para armar el equipo la próxima temporada.

"Sinceramente no me preocupa. Antoine es un capitán del Atlético y ha respondido siempre con hechos. Ahora tenemos un partido importante en el que tendrá que responder. El tema de Griezmann no me preocupa", explica.

Según Mundo Deportivo, el campeón del mundo con Francia, está arrepentido, incluso ya hizo llegar al equipo azulgrana su arrepentimiento por la decisión que tomó con la esperanza de levantar la Champions League con el Atlético de Madrid.

La primavera pasada Griezmann sonó como posibilidad en Barcelona. Godín y compañía lograron persuadir al francés.

"No me puedo imaginar eso porque tiene contrato con el club, es uno de los capitanes de nuestro equipo y le ha dado todo al Atlético desde que llegó. Me imagino que hará un partidazo. Eso es todo lo que veo en torno a Griezmann", finalizó.

