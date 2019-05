¿Ve a Griezmann en Barcelona? Simeone se pronunció ante rumor del fichaje de su figura en Atlético

A inicios de temporada se hablaba de una posible llegada de Antoine Griezmann al Barcelona. Es más, hasta el mismo crack del Atlético de Madrid preparó un documental para que, finalmente, decida seguir en la tienda colchonera. Sin embargo, esta semana los rumores de su posible traspaso a la tienda culé para la campaña 2019-20 han despertado nuevamente.

Y es que el diario Le Parisien afirmó que Antoine Griezmann tiene todo arreglado para irse al Barcelona y que por ello el Atlético obtendrá 120 millones de euros. Es más, el atacante se bajaría el sueldo con tal de llegar al Camp Nou. Ante este panorama, el técnico Diego Simeone se manifestó y dio un contundente mensaje en rueda de prensa.

" Desde que ha salido esta tema de Griezmann hace meses, siempre he comentado lo mismo. Lo veo bien aquí. Es el capitán de mi equipo y se le arropa bastante porque tiene la importancia que merece. Si alguien tiene que opinar algo, sin duda que él hablará en su momento. No hay temor de mi parte en perderlo. Creemos que seguirá y lo que pase no depende de nosotros", dijo el popular 'Cholo'.

Asimismo, el DT argentino no tuvo problemas en responde sobre Diego Godín, quien anunció su marcha del Atlético por tener casi cerrado un acuerdo para marcharse al Inter de Milán. "Él siempre se ha entregado por esta camiseta. Me quedo con eso y la alegría que tenía cuando jugaba. A donde vaya transmitirá valores, esfuerzo, jerarquía y juego", sostuvo, en declaraciones que recoge el diario AS.

Las palabras del entrenador de Antoine Griezmann se dieron en el marco de la previa del partido de este domingo frente al Sevilla en en condición de local por la jornada 37 de LaLiga Santander. Este choque y el siguente ante Levante (últimas dos fechas) son de trámite ya que tiene asegurado el segundo puesto del campeonato.

