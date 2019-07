Se la tienen jurada: Atlético Madrid y la dura sanción que caerá sobre Griezmann si no va a los entrenamientos

Los intentos del Barcelona por fichar a Antoine Griezmann sufrieron un duro revés luego que el Atlético de Madrid acusara al club catalán de negociar con el jugador sin su consentimiento antes que finalizara su contrato. Es así que los 'Rojiblancos' hicieron sentir su voz protesta y solicitaron al francés unirse a los entrenamientos del equipo ni bien estos empezasen. Pero, ¿qué pasaría si el 'Principito' se declara en rebeldía?



Según una última información del reconocido diario español 'Marca', el Atlético estaría dispuesto a denunciar a Griezmann si no asiste a la pretemporada. En la entidad 'Colchonera' se sienten defraudados y esperan que el jugador no falte a la cita o tomarán cartas en el asunto. Y es que tal y como señala el citado medio, el club no dudará en multar al al francés con una fuerte suma de dinero, puesto que aún tiene contrato vigente.



El presidente del Barza, Josep Maria Bartomeu, confirmó el viernes el interés del equipo por contratar al delantero francés, pero el Atlético informó en un comunicado que “ha requerido al jugador, a su hermana como agente del futbolista y a su abogado, que Griezmann, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales con nuestro club, comparezca el próximo domingo en las instalaciones de la entidad con el fin de empezar la pretemporada con el resto de sus compañeros”.



En el comunicado, el Atlético señaló que consideró una falta de respeto el hecho de que el Barcelona y Griezmann, de 28 años, hayan llegado a un acuerdo en marzo, pocos días después que el conjunto de la capital española fuera eliminado por la Juventus en los octavos de final de la Champions League, “así como que habían estado negociando las condiciones del acuerdo desde mediados de febrero”.



Hay que recordar que la cláusula de rescisión de Griezmann fue reducida de 200 millones a 120 millones de euros (225 millones a 135 millones de dólares) el 1 de julio. El delantero francés había anunciado su salida del Atlético antes del final de la temporada pasada, y todos los medios en España dieron como su próximo destino al Barcelona, club por el que ya estuvo cerca de fichar una temporada atrás. ¿Cómo terminará esta novela?



►¡Cataclismo en España! Eriksen se cansa de esperar y amenaza al Real Madrid con fichar por el Barcelona



► Los onces de Argentina y Chile por tercer puesto de la Copa América



► ¿Nueva cábala de Zlatan? El error en la camiseta del sueco



► Revelan quién entregará el trofeo en la final de la Copa América 2019