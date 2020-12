Su nombre sigue sonando en el FC Barcelona a tal punto que uno de los precandidatos a la presidencia azulgrana prometió que de llegar al cabeza de la entidad culé, el club ficharía a Erling Haaland. Pero ya no solo la prensa alemana ve esta posibilidad con escepticismo y mucha ironía, sino hasta el mismo representante del delantero noruego se ha visto sorprendido.

Ante la ola de rumores, Mino Raiola ha salido al paso de dichas afirmaciones y apuntó en el portal alemán ‘Sport1’ que no hay contactos con los precandidatos del Barça sobre una posible llegada de Haaland al Camp Nou.

“Fake news! Nunca he hablado con ningún candidato presidencial del Barcelona sobre Haaland y no lo haré. Si hay un nuevo presidente elegido en enero, me puede llamar”, dijo Raiola, zanjando los rumores.

Así pues, Raiola desmintió lo dicho por Josep Maria Minguella, que había dejado entrever que si Emili Rousaud sale presidente se lanzarían por Haaland. “A nivel personal he hablado con Raiola y tengo exactamente todos los datos si Emili Rousaud sale presidente. Lo tendrá que aprobar el director deportivo. Si lo hiciéramos al revés, empezaríamos mal”, comentó Minguella sobre la posibilidad de incorporar a Haaland.

En todo caso, Raiola solo empezará a entablar conversaciones sobre el futuro de Haaland con quien se proclame presidente del Barça. No antes.

El contrato de Haaland con el Dortmund está vigente hasta 2024 y una presunta cláusula de rescisión de 75 millones de euros, hasta ahora no confirmada por el club, solo entra en vigor en verano de 2023 o, según otros medios, en verano de 2022.





