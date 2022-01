El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este miércoles que la gestión de la plantilla blanca “no es complicada”, porque todos sus futbolistas son “muy profesionales”, a pesar de que la “alta competencia” deja a “buenos jugadores” sin disputar minutos, refiriéndose especialmente a Eden Hazard. El belga se encuentra en buena forma física hace más de un mes, pero el italiano no le ha dado minutos.

“No hay nada raro. Hay competencia y el entrenador elige a los mejores para cada partido, sea justo o no. No ha ocurrido nada en particular, solo que hay mucha competencia. Aunque tú seas muy bueno a veces no juegas”, dijo Ancelotti en rueda de prensa previa al choque frente al Elche por Copa del Rey.

El técnico madridista afirmó que Hazard está bien físicamente hace un mes y medio, pero que no es él quien tiene que decidir sobre el futuro del jugador. “Yo no tengo que aconsejar a Hazard, él tiene el carácter y la experiencia para elegir lo mejor para él”.

En lo que va de la temporada 2021-22, Eden Hazard ha jugado un total de 16 partidos entre LaLiga (13), Champions League (2) y Copa del Rey (1). El exjugador del Lille y Chelsea no ha hecho goles, pero lleva dos asistencias en competencias domésticas.

Oferta de 40 ‘kilos’

Según ‘Daily Mail’, el conjunto de Eddie Howe habría puesto sobre la mesa una oferta de 40 millones de euros (unos 32 millones fijos más ocho en variables) para hacerse con los servicios de Hazard, recibiendo al parecer una respuesta afirmativa por parte del conjunto ‘blanco’.

De esta forma, el Madrid daría salida a un jugador con uno de los salarios más altos de la plantilla, ingresando además una cifra que parecía impensable por un futbolista que ha sido un rotundo fracaso por las constantes lesiones sufridas prácticamente desde el primer día.

Conviene recordar que Florentino Pérez ha estado en Arabia Saudí junto al resto del equipo y, tal y como informó el diario ‘AS’, habría aprovechado su estancia para estrechar relaciones con los nuevos dueños saudíes del Newcastle.

