¡Cerrado! Acuerdo total entre el Real Madrid, Eden Hazard y Chelsea

Fin de uno de los cuentos más largos del mercado de fichajes. Eden Hazard será jugador del Real Madrid. Tras varios guiños del jugador e intentos en otras temporadas por parte del club, finalmente la 'Casa Blanca', el belga y el Chelsea (dueño del pase del futbolista) llegaron a un acuerdo para que el 'Duque' se vista de 'blanco' desde el próximo curso.

Según informa el diario 'Marca', "Hazard tiene previsto desplazarse próximamente a Madrid para ir dando forma a todo lo que será su entorno en la capital de España. El todavía jugador del Chelsea quiere ver las distintas zonas en las que puede vivir e ir conociendo la ciudad que será su hogar durante los próximos seis años".



La aprobación de Zinedine Zidane para el fichaje de Hazard fue el último capítulo de la novela. El "sí" del estratega francés ha dado pie para que el Real Madrid, de una vez por todas, finalice la operación con el Chelsea.



"Es un jugador que siempre he apreciado y todo el mundo lo sabe. Ha jugado en Francia y le he visto mucho, le conozco personalmente, no es nuevo decir que es un jugador fantástico", afirmó Zidane sobre el futbolista belga este viernes en conferencia de prensa previo al duelo ante el Eibar.

Y en Stamnford Bridge saben que ya no pueden hacer nada para retener a Hazard, por quien en primera instancia el Madrid ofreció 80 millones de euros, los que fueron rechazados por los 'Blues'. Ahora, la operación se cerraría en 115 'kilos'.



Recordemos que Zidane lleva casi una década siguiendo de cerca los pasos de Hazard. No pudo ser en 2012, cuando el belga decidió irse a Inglaterra pese al interés de 'Zizou', pero parece que sí podrá ser en 2019.

