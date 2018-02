Pese a jugar solo seis partidos con Roma en media temporada, Héctor Moreno apostó por seguir en la 'Loba'. Pero el 31 de enero y a pocas horas de cerrar el mercado invernal, el representante del mexicano informó sobre el interés de Real Sociedad.

En principio, el defensor dudó sobre si dejar el Calcio italiano sería una gran idea. Cuando el agente reveló más detalles de lo que pretendían los 'Txurri-Urdines' al ficharlo, no se lo pensó dos veces y aceptó.

"Todo ha sido muy rápido. No planeaba salir (de Roma), pero cuando me habló mi representante y me contó sobre el interés de ustedes (Real Sociedad ), cambié totalmente la idea que tenía porque salgo de un gran club, pero llego a otro gran club" , indicó Héctor Moreno en su presentación.



El mexicano quedó más convencido aún que debía firmar por el cuadro vasco porque el Presidente, el Directo deportivo y el entrenador tienen un gran concepto sobre el futbolista y, además, valoran su trabajo.

"El término general era que me sentí valorado por los tres, me dieron a entender que quería que estuviera aquí, me iban a valorar como jugador, futbolista. Hay lugar donde te valoran más, otros menos", confesó Héctor Moreno.