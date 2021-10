Luego de ser uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid por varias temporadas, el delantero francés Antoine Griezmann fichó por el FC Barcelona, algo que molestó mucho a los hinchas ‘Colchoneros’ que vieron en ese traspaso una traición a los colores del equipo.

El paso de Griezmann por el FC Barcelona fue muy lejos de sus mejores años en el Atlético de Madrid y tras su vuelta al equipo dirigido por Simeone, los hinchas no olvidan. Primero fueron pifias durante el empate sin goles ante el Porto por la Champions League y ahora un detalle más.

A horas del partido entre el Atlético de Madrid y FC Barcelona por LaLiga, los fanáticos del cuadro ‘Colchonero’ pusieron una placa en tono de burla al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, responsable de la contratación de Griezmann al equipo azulgrana y también quien decidió que Luis Suárez no continúe en el equipo culé, lo que llevó a que el uruguayo sea figura y goleador del Atlético la temporada pasada.

En la placa, se describe a Bartomeu como Vicepresidente del Atlético de Madrid.

El detalle de la placa es que aparece el rostro de ‘Nobita’ popular personaje del anime Doraemon, como semejanza a Josep Maria Bartomeu, quien dejó de ser presidente del Barcelona varios meses. El cargo que tiene Bartomeu es de ‘vicepresidente’ del Atlético de Madrid.

En la previa del duelo por LaLiga, Ronald Koeman, técnico del Barcelona, afirmó: “El resultado positivo es más importante que una persona. Todo el mundo sabe que estoy aquí por amor al club, he venido en una situación muy complicada”.

“Estoy harto de tener que defenderme a mí mismo. No tiene sentido. No es para hoy, pero un día, me gustaría hablar bien de todo lo que pienso de esto”, añadió el entrenador holandés.





