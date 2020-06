Arturo Vidal se ha convertido uno de los protagonistas de la previa del partido entre Barcelona y Athletic Club Bilbao. No por un récord que el chileno vaya a alcanzar en Camp Nou, sino por haber confesado que, en caso tenga que salir del equipo azulgrana en verano, le gustaría recalar en Boca Juniors.

En entrevista con ESPN Chile, el volante sudamericano de 33 años ha afirmado que ponerse la camiseta del club argentino será un sueño cumplido. Además, siente mucha curiosidad por saber qué se siente jugar en La Bombonera de Buenos Aires.

“Todos sabemos lo que es Boca en Argentina. Los jugadores que han pasado por ahí. No he tenido nunca la oportunidad de jugar en La Bombonera. Ni con Colo Colo ni con otro equipo. Siempre he querido sentir lo que dicen que se siente allí. Todos sabemos lo ganadores que son en Boca. La gente... sería un sueño”, dijo.

El popular ‘King’ Arturo confirmó de esta forma las infidencias de su compañero en la selección de Chile, Gary Medel, quien confesó que el ex Bayern Munich quiere vestirse de azul y oro en algún momento de su carrera.

“Gary Medel me conoce muy bien, siempre hablamos y él me ha contado lo que sintió cuando marcó los dos goles a River. Siempre le pregunto lo que sintió cuando pasó eso y cuando vistió esa camiseta”, confesó Vidal.

Cabe recordar que el nombre de Arturo Vidal ha sonado fuera del Barcelona desde inicios de temporada. La directiva azulgrana quiere incluirlo en las negociaciones por Lautaro, sin embargo, según sus confesiones, su futuro está lejos de Lombardía.





