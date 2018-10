¡Se paraliza el mercado de fichajes! El Real Madrid está desde hace tiempo en busca de un delantero de nivel mundial y en España aseguran que Florentino Pérez y compañía intentarán fichar nada menos que a ¡ Zlatan Ibrahimovic ! quien podría llegar al Bernabéu para enero.

La información la dio el periodista Manolo Lamas de 'Tiempo de Juego' de la Cadena 'Cope', quien informó que la cúpula 'blanca' considera que la falta de gol es uno de los grandes problemas de este Madrid de Lopetegui tras la marcha de Cristiano Ronaldo, pues los llamados a reemplazarlo, Bale o Benzema, no han estado a la altura hasta ahora.



De hecho, la 'Casa Blanca' estuvo casi ocho horas sin marcar gol. Racha que rompió Marcelo ante el Levante, pero que no alcanzó para evitar la derrota.

En ese sentido, Ibrahimovic aparece, tanto en lo deportivo y lo económico, como el delantero ideal, según consideran en la directiva del Madrid. El sueco, a sus 37 años, se mantiene vigente de cara al gol y brillando en LA Galaxy de la Major League Soccer, donde lleva 22 tantos en 26 encuentros.



Recordemos que el delantero sueco decidió dejar la actividad en el 'Viejo Continente' en marzo de este año luego de su paso por el Manchester United, de donde salió por la puerta de atrás debido a una lesión. Aún así, en Old Trafford, 'Ibra' logró marcar 28 goles, ganar una Supercopa, Copa de la Liga y Europa League.



Su fichaje, por otro lado, no escaparía al morbo, pues recordemos que Ibrahimovic tiene pasado azulgrana: jugó una temporada en el Barcelona de Guardiola, con quien no mantiene buena relación. Como culé, Zlatan ganó, entre el 2009 y 2010, una Liga, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.