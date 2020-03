No titubeó. En las últimas horas se ha vuelto tendencia en redes sociales un diálogo entre el defensor luso Daniel Carriço con el medio ‘Tribuna Express’ en el que, entre cosas, el exjugador del Sevilla rememoró aquella escena que dio la vuelta al mundo tras la final de la Europa League 2014: su beso con Ivan Rakitic.

En este sentido, el actual futbolista del Wuhan Zall contó que en aquel momento no le dio mucha importancia al gesto con el ahora centrocampista del Barcelona, pues fue algo que solo ocurrió en medio de la celebración por el título de la Liga Europea. Sobre ello y las dudas que surgieron en cuanto a sus gustos, Carriço fue tajante.

“Tengo mi sexualidad muy bien resuelta y no le di importancia. Creo que la gente o tomó más porque también fue contra el Benfica. Estaban un poco amargados y tuvieron que descargarse con alguien. Esto sucedió con varios jugadores como Maradona en las celebraciones”, dijo.

Por otro lado, Daniel Carriço también habló de su salida del Sevilla, aclarando que Julen Lopetegui -entrenador del equipo en ese entonces- quiso que se quedará como parte de la plantilla, pero que las negociaciones no prosperaron: "Estaba a punto de renovar y no llegamos a un acuerdo'', contó el luso.

“Lopetegui transmitió al club que quería que me quedara, que era importante para él y para el equipo", sentenció Carriço al respecto de su no renovación con los sevillistas. Tiempo después, el jugador firmaría por el Wuhan Zall chino, un proyecto que llenó los ojos al no poder continuar con su carrera en España.

