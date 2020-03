Continúa la cuarentena obligada por el brote del coronavirus, y aún sin fecha a la vista de reanudación de las principales ligas del mundo. Entre tanto, los futbolistas continúan en sus casas entrenando lo mejor que pueden para no perder la forma física. Sin embargo, como debe ser, también hay espacio y mucho tiempo para el ocio, como, por ejemplo, ver películas o series. Y este es el caso de Ivan Rakitic. El centrocampista del Barcelona contó cómo vive en casa el confinamiento con sus hijas y su esposa.

En entrevista para BarçaTV, el croata contó en qué consiste su rutina diaria, la cual desarrolla la mayor parte del tiempo en el gimnasio. “Tengo suerte por tener un gimnasio en casa y la suerte de que mi mujer también le gusta entrenar, las niñas también van. Es casi un cuarto de juego. A veces, entrenamos mañana y tarde. Pocas veces he ido tanto al gimnasio”, contó.

Pero como desde luego no todo es trabajo, Rakitic también dio detalles de qué hace o en qué se entretiene y contó que ahora está ‘enganchado’ a la serie que cuenta la vida del artista de música urbana y el reggeaton Nicky Jam, que se estrenó en noviembre de 2018, pero que él prácticamente recién descubrió.

“Soy más de películas, pero estoy acabando El Ganador sobre la vida de Nicky Jam”, reveló el futbolista, que también confesó que veía venir esta situación de cuarentena por la que pasa el mundo desde que fue con el equipo azulgrana a Nápoles a jugar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

“No ha fue una sorpresa. Cuando fuimos a Napoles se hablaba mucho de esto en Italia y ya le decía a Xavi (el médico) que esto iba a ir a más. Ahora es lo mejor que se puede hacer. Me gustaría estar en la calle y pasear pero esto es necesario. Hay que encerrarse. No me gusta, pero es necesario e importante.”, apuntó.

