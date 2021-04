Ivan Rakitic, centrocampista del Sevilla, fue entrevistado por un medio alemán donde declaró que se encuentra a gusto en el club español. Sin embargo, en uno de los pasajes de la conversación, el croata reveló que uno de sus sueños frustrados fue jugar en el Bayern Munich.

En una entrevista para ‘Sport1′, el centrocampista croata habló sobre la posibilidad de retirarse en el Schalke 04, club donde jugó durante las temporada 2007-2011. “No quiero mirar demasiado hacia adelante. Tengo un contrato largo en Sevilla y espero poder cumplirlo. Quiero disfrutar el momento ahora y dar el máximo todos los días para sacar adelante al club”, ha comentado. No obstante, matizó: “¿Por qué no? Nunca puedes descartar nada por completo”, afirmó.

Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista fue cuando se le consulto sobre si le interesaría llegar al Bayern Munich, actual campeón de la Champions League. “Realmente no sabía nada al respecto. Creo que es una pena que mi amigo Brazzo haya tomado esa decisión”, bromeó Rakitic, quien afirmó que le hubiera gustado portar la camiseta del cuadro alemán. “Por supuesto. Me hubiera encantado jugar en el Bayern. Es uno de los clubes más grandes del mundo y tengo amistad con Manu (Neuer) y Toni (el entrenador de porteros del Bayern, Toni Tapalovic). Son amigos para toda la vida, parte de mi familia. Me hubiera gustado volver a estar con los dos en un vestuario. Desafortunadamente no sucedió”, mencionó el croata.

Por otro lado, Rakitic aseguró que se encuentra viviendo una buena temporada con el Sevilla, club donde llegó tras desligarse del FC Barcelona. Como bien sabemos, esta es la segunda vez que el croata juega con el club español, pues el militó en el club sevillano durante el 2011-2014.

“El Sevilla ha hecho muchas cosas bien en los últimos años. Caímos ante el Borussia Dortmund en la Champions League y el Barça en la Copa, pero ahora esperamos que, por primera vez en la historia del club, podamos meternos en Champions por segunda vez consecutiva. Éste es el gran objetivo para nosotros. Tenemos que aprender de muchas cosas. Deberíamos disfrutar de los próximos partidos y darlo todo”, dijo.

Por último, Rakitic se animó a opinar sobre la desaparición de José Antonio Reyes, a quien recuerda con mucho cariño. “Es un gran honor poder llevar su número. Hablo a menudo con su hijo, que juega en la cantera del Real Madrid. Tiene mucho de su padre y es un talento increíble. Un gran chico. Ojalá veamos a otro Reyes al más alto nivel allí. Cuando marqué el primer gol para el Sevilla a mi regreso, miré al cielo y dediqué el gol a José Antonio, a su mujer, a su hijo y a su familia. Reyes siempre está conmigo”, finalizó.





