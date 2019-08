La fecha que James Rodríguez se une al Atlético sin dejarle un euro al Madrid

Puede que no se vista de rojiblanco en la presente temporada, pero la directiva del Atlético de Madrid ya estudia la fórmula para que James Rodríguez llegue al Wanda Metropolitano. Si Florentino Pérez no reactiva las negociaciones por el volante colombiano, el cuadro del ‘Cholo’ Simeone tan solo esperará a la siguiente temporada para realizarle una oferta tentadora con la cual pueda cambiar el barrio de Chamartín por el Metropolitano en Madrid.



A petición de Florentino Pérez, mas no de Zinedine Zidane, James Rodríguez se quedaría en la ‘Casa Blanca’ para el 2019-2020. La lesión de Marcos Asensio activa el plan B de la dirigencia en pro de tener un equipo competitivo de cara a la siguiente temporada. Puede que ‘Zizou’ quiere más fichajes, pero el presidente madridista opta por el repertorio de futbolistas que tiene en la plantilla para hacerla mucho más competitiva. James es una de las opciones.



¿Por qué no venderlo al Atlético? También se encuentra el miedo y eco que pueda generar la venta en el fanático del Real Madrid. La goleada (7-3) no ha gustado en la cúpula madridista y reforzar al rival de la ciudad tampoco se encuentra en los planes del equipo. James puede adecuarse al sistema de Simeone y mejor no darle otro crack a la plantilla del Atleti. ¿Para qué reforzar al enemigo si James pueda darle buen fútbol al Santiago Bernabéu?



Obligado a cumplir su contrato con el Real Madrid, el representante Jorge Mendes y James Rodríguez tan solo pueden esperar a que termine su vínculo y marcharse al Atlético sin dejar un solo euro en las arcas club. ¿La renovación? Tan solo pasa por la situación y los minutos que le dé Zidane, lo cual lo hace difícil a estas alturas. No le gusta ni le gustará.



