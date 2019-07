El interés se hace oficial: el Atlético de Madrid va por James Rodríguez

Ha dejado de ser un rumor para ser un interés de carácter oficial. James Rodríguez se encuentra en la órbita del Atlético del Madrid. El delegado del club, Miguel Ángel Marín, ha confirmado que el ‘Cholo’ Simeone desea contar con el seleccionado colombiano en su plantilla de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, primero están las negociaciones, luego la confirmación de parte del Real Madrid ante una oferta de los colchoneros por ellos en el mercado.



"Sé que a muchos atléticos les gustaría. Incluso hablando con algún jugador, cree que es el plus de calidad que el jugador podría aportar y que es bueno para nosotros. Me consta que a nuestro técnico le gusta. Me consta que James no quiere continuar en el Real Madrid. Me consta que el Real Madrid no quiere que él continúe, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible. Sería muy bonito", declaró Miguel Ángel Marín a ESPN.



El Atlético de Madrid está en tratos con el AC Milan para traspasar a Correa. Con esa salida del atacante argentino, el Atlético tendría un presupuesto para pagar los 50 millones de euros que solicita – como mínimo - el Real Madrid para entablar negociaciones con los colchoneros.



Asimismo, Carlo Ancelotti también ha confirmado su interés para su Napoli. El técnico italiano ha admitido que Jorge Mendes ha estado en la pretemporada de los napolitanos. ¿Llegará el colombiano a Italia? Por el ahora el rumor está más fuerte en Madrid, dado que James Rodríguez también tiene deseos de volver a vivir en la capital de España.



