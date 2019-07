Las cifras del traspaso: James, a punto de ser oficial en Atlético de Madrid

Prepara la mudanza de Múnich rumbo a Madrid. Sin un espacio en el equipo de Zinedine Zidane, ha sido el ‘Cholo’ Simeone quien le ha abierto la puerta de LaLiga. Real Madrid no contaba con él, Bayern Munich tampoco tras dos temporadas, pero el Atlético de Madrid apuesta por el colombiano para que sea ese futbolista que ponga el buen toque sobre el césped. Los ‘colchoneros’ se caracterizan por el músculo, James Rodríguez le pondrá el toque que partió rumbo a Barcelona para jugar al lado de Lionel Messi y Luis Suárez. ¿Qué falta?



De acuerdo a medios españoles, el entorno de James Rodríguez cerró el acuerdo con el futbolista el pasado jueves. La cifra que abonaría los ‘rojiblancos’ sería de 50 millones de euros, cifra que colmaría las expectativas de Florentino Pérez en pro de hacer caja ante la inversión de Luka Jovic, Eden Hazard, Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy. No era el monto esperaba, pero se ajusta a las expectativas que había sobre un futbolista que se había devaluado.



¿Cuánto ganará James Rodríguez? Su salario sería de 7.5 millones de euros anuales, estando detrás de Jan Oblak, Diego Costa y Álvaro Morata. En otras palabras, el colombiano se convertiría en el cuarto jugador mejor pagado de una plantilla remodelada en el Metropolitano.



Carlo Ancelotti y el Napoli también se encontraban en la mira, pero los italianos ofrecieron 10 millones menos y el deseo de James es quedarse a vivir en España y no experimentar en Italia, así como lo había hecho cuando entró a jugar en la Bundesliga. En los próximos días se estaría oficializando la contratación de otro ex Real Madrid en el vecino de la capital.



Primero fue Morata, luego llegó Marcos Llorente y ahora le ha tocado el turno a James.



