Ahora llega una oferta de Francia: James Rodríguez, el más pretendido en el mercado de fichajes

Primero el Napoli, luego el Atlético de Madrid y ahora el Marsella. James Rodríguez se llena de ‘novias’ en Europa. Ya tiene una en Italia, otra en España y apareció una más en Francia. El mediocampista colombiano puede sonreír porque no le faltará equipo que lo necesite en el mercado de fichajes de verano, pero ¿a quién lo soltará Florentino Pérez? Esa es la pregunta que rodea el entorno del jugador mientras se entrena con el resto de sus compañeros en complejo deportivo de Valdebebas. ¿Llegará a la Ligue 1?



El Real Madrid quiere más de 40 millones de euros por el representado de Jorge Mendes, mientras duda de si quedarse o no con el ex Bayern Munich. James Rodríguez tiene buen cartel, muy buen fútbol y sus estadísticas en el Real Madrid son más que buenas, aunque Zinedine Zidane no lo tiene en sus planes. Puede que lo use como última opción ante la lesión de Marcos Asensio, quien quedó fuera de la temporada tras una lesión en un partido amistoso.



Napoli ha confesado que espera que James arribe al sur de Italia, mientras que el ‘Cholo’ Simeone también lo desea para terminar con los refuerzos del 2019-2020. ¿Cuál es la situación del Marsella? Económicamente menos viable que la de sus dos rivales, pero fácil puede sorprender a más de uno y llevárselo para jugar en la Ligue 1, un torneo que no ha disputado el seleccionado colombiano en su carrera deportiva.



James Rodríguez, en Europa, ha estado en Portugal, España y Alemania. ¿Podrá llegar a Francia? Estamos por verlo en los siguientes días. Mientras tanto, él sigue entrenándose y no responde a la prensa: le queda una temporada más de contrato con el Real Madrid.



► Neymar sonríe de nuevo: PSG y Barça ya negocian su préstamo, pero tendrá que hacer un sacrificio



► Dame uno, llévate tres: Real Madrid insiste en un fichaje que pone la Premier League 'patas arriba'



► "¿Cómo es?": el súper fichaje que Barça y Arsenal negociarán en el Trofeo Joan Gamper, según 'The Sun'



► Pudo hacer más Alisson: así fue el gol de Sterling en el Manchester City vs. Liverpool [VIDEO]