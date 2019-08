No se dan por vencidos: Napoli persiste en la llegada de James Rodríguez a Italia

Le quedan siete días al Napoli para cerrar el caso James Rodríguez. A falta de una semana, el Real Madrid perdería otra liga en donde podría recalar el mediocampista colombiano. El libro de pases en la Liga Italiana culmina el 25 de agosto, cuando acaba la primera jornada de la Serie A. Hasta ese momento, el cuadro napolitano tendría para enviar toda la documentación necesaria para formalizar el pase de James al sur de Italia, pero ¿logrará darse?



De acuerdo a la RAI, el Napoli seguirá tratando de convencer a Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid para James cambie de camiseta. El conjunto, comandado por Carlo Ancelotti, no subirá su oferta presentada (cesión o compra del pase por 35 millones de euros), por lo que esperan que Zinedine Zidane de el OK para su salida de Valdebebas en los próximos días.



El Atlético de Madrid era el principal interesado por James, pero el Real Madrid no quiere venderlo a la institución vecina. ¿Qué pide el Madrid? Al menos 50 millones de euros por el pase, a lo que el cuadro colchonero fue el único que pudo alcanzar esa propuesta.



En Balaídos, James estuvo en el banco de suplentes durante todo el partido y el colombiano espera que no pase lo mismo cuando el Real Madrid sea local ante el Valladolid por la segunda jornada de LaLiga. El ex Bayern Munich volvió a España para gozar de minutos y de consolidarse en una liga top del ‘Viejo Continente’. ¿Será Italia o lo hará en España?



