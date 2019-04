¡Pide a gritos volver a Madrid! La última señal de James Rodríguez que revelaría su próximo destino

¿Todo encarrilado? James Rodríguez continúa dando cabida a los rumores sobre su posible del Bayern Munich de cara a la próxima temporada. Y es que ahora el aún volante del cuadro 'Bávaro' cuenta ya con el pasaporte español luego de haber jurado bandera este lunes por la mañana en el Registro Civil de Madrid, según informaron los medios locales El Confidencial y MARCA.

Pero, ¿por qué resulta tan importante este curioso hecho? Pues, esto es debido a que ahora que James cuenta con la nacionalidad española, el jugador 'cafetero' no ocuparía la plaza de extracomunitario en la plantilla del Real Madrid, club dueño de su pase y al cual el colombiano deberá retornar al término de la temporada en caso que el Bayern no haga efectiva su opción de compra.



Una nueva 'puerta' se abre. Al no ser extranjero, James Rodríguez le hace un 'favor' a un Real que ya cuenta para el curso que viene con Vinícius, Rodrygo y Militao, los tres cupos extracomunitarios que permite inscribir LaLiga Santander.

Si bien es cierto que aunque en Alemania algunos dan por hecho que no seguirá vistiendo los colores de Munich, habrá que ver cuál es la postura del Bayern y de su entrenador, Niko Kovač, referente a James, que además viene siendo titular en algunos de los últimos encuentros que ha disputado el club 'Bávaro'.



Recordemos que mientras que el Bayern no decida comprar el pase de James Rodríguez, el futuro del colombiano estará relacionado al Madrid. Incluso, el volante será colocado en la 'Casa blanca' a pesar de la presencia de Zinedine Zidane. El 'cafetero' fue dirigido por el francés durante temporada y media en el cuadro merengue. Pero, el entrenador le tenía poca confianza y ello terminó con la partida del futbolista.

