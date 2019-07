La fría respuesta de Zidane sobre el ‘hipotético’ regreso de James Rodríguez

James Rodríguez ya se entrena en Valdebebas mientras el Real Madrid ha sufrido una nueva derrota en su pretemporada. Los focos de atención se centran sobre Zinedine Zidane , quien luce incómodo sobre la situación de sus dirigidos. Una pregunta ahora se cierne sobre el mediocampista colombiano, a lo que el técnico galo responde de manera fría, como diciendo que la llegada del ex Bayern Munich no es tan necesaria para su mediocampo.



“No estoy en eso. Estoy aquí con mis jugadores, pensando en lo que estamos haciendo ahora. Nada más”, respondió ‘Zizou’ ante la situación James Rodríguez, Florentino Pérez y los rumores en el mercado de fichajes que ubican al cafetero en el Atlético de Madrid.



¿Desea que se quede? La misma frialdad. “No sé lo que va a pasar. Estamos aquí, entrenando, jugando y pienso solo en eso”. Teniendo contrato con el Real Madrid, la decisión de Zidane pesa para la permanencia de James. Sí levanta el pulgar, el seleccionado de Colombia no se mueve de Valdebebas rumbo al Wanda Metropolitano. No parece del gusto del técnico.



Real Madrid perdió contra Tottenham con un gol solitario de Harry Kane. Esta ha sido la tercera derrota de la pretemporada. Este martes, Keylor Navas jugó solo o al menos así parece.



