Pep Guardiola declaró para los medios y lo hizo sin filtro. El entrenador del Manchester City le mandó un par de recados a Javier Tebas, actual presidente de LaLiga Santander. Los comentarios causaron furor en redes sociales, pues el dirigente no se quedó callado y le respondió de la misma manera al estratega a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Hay mejor gestión en la Premier, que se ve en Asia, que el señor Tebas aprenda. Quizá el fútbol es el único negocio en que la gente que quiere invertir está mal vista. No lo entiendo porque esto repercute en los otros clubs de todo el mundo. ¿Qué problema hay en que United, City, Chelsea o Liverpool quieran invertir? Clubes como el nuestro no quieren ningún beneficio, sino reinvertir para que el club pueda seguir creciendo para los fans.”, mencionó el DT en esta mañana.

Además, aseguró que existe un mejor control en la Premier League, con características que deberían aplicarse en el torneo español.

“Hay un control de la UEFA, como en Financial Fair Play. Si se vende mejor el producto y se paga más por los derechos televisivos, el señor Tebas, que sabe de todo más que nadie y es más sabio que nadie y se pone en la casa de los otros, pues que aprenda. Quizás así el Barça, el Madrid, el Atlético o el Valencia tendrán más recursos para hacer las inversiones que deben hacer y si nos equivocamos, nos sancionarán y no podremos jugar pero como no es el caso que cada uno haga lo que quiera. ¿Si Tebas vendiera mejor el producto sería más fácil para el Barça tener a Messi? Él lo hace todo bien, pero luego el problema es todo de los otros países y los otros clubes”, agregó.

Debido a esto, el presidente de LaLiga no decidió responderle a través de su cuenta oficial de Twitter, con un mensaje que poco gustará a Guardiola. “Pep de la Premier aprendo todos los días, sería bueno que te enseñen un poco de macroeconomía del fútbol, de los efectos de los clubes estado en la inflación de salarios, de demografía, de la penetración de tv de pago, de China... y de la absolución en el TAS tendremos noticias”, aseguró.

Por otro lado, el DT de los ‘citizens’ censuró la convocatoria de Pedri para los Juegos Olímpicos, pues asegura que es demasiado. “Yo creo que con una competición en verano es suficiente. Messi fue a los Juegos Olímpicos (en 2008) porque no tuvo ni Mundial ni Copa América. Ferran Torres y Rodri podían haber ido a los Juegos y no van, pero ya han ido a la Eurocopa. Es demasiado. Deben rechazarlo. Nosotros les pagamos muy bien y sirven al club. Ir a la Eurocopa es muy bueno para ellos, lo están haciendo muy bien”, dijo.

Asimismo, se dio tiempo para halagar el trabajo de Luis Enrique con España, quien se enfrentará ante Italia en las semifinales de la Eurocopa 2021. “No sabéis cómo me alegro por él. Se lo merece todo y más. Es el gran triunfador de esta Selección con su coraje y toma de decisiones”, finalizó.





