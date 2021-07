Si bien el tema principal era Memphis Depay, Joan Laporta aprovechó para responder dudas de la prensa respecto a la actualidad del FC Barcelona y, una de ellas, fue respecto al futuro de Antoine Griezmann. El presidente del conjunto azulgrana consideró al francés como una pieza importante dentro de la plantilla que dirige Ronald Koeman, sin embargo, no negó una posible salida del atacante en la temporada 2021-22.

“Griezmann juega en el primer equipo del Barça. Tiene contrato en vigor y, o se producen circunstancias distintas, o contamos con el jugador. No podemos negar que hay intereses por el jugador”, sostuvo el presidente de los blaugranas en Camp Nou.

Además de ello, agregó que el “mercado está empezando ahora. Apenas se ha movido nada, por el COVID y la restricción de los ingresos. Jugadores como Griezmann tienen mercado, hay clubes interesados. Estamos construyendo nuestra plantilla buscando el equilibrio financiero. Con Antoine no tenemos ningún problema, ni como persona, ni como profesional”.

Respecto al posible trueque que realizaría Atlético de Madrid con FC Barcelona entre Griezmann y Saúl, Laporta respondió que “Si el mercado se mueve en la línea que indican, estamos abiertos a todo porque estamos en un momento delicado”.

“Estamos buscando acuerdos con los jugadores. Estos equilibrios que se deben hacer los estamos haciendo. Estamos abiertos a estudiar todo, pero ninguna de ellas va a perjudicar a tener un equipo competitivo”, finalizó el presidente culé sobre el futuro del atacante francés que llegó en la temporada 2019.

La opinión de Mateu Alemany

“Valoramos mucho a Antoine. Es nivel top, estamos contentos con él. No hay mucho margen para proponer intercambios. Estamos dispuestos a escuchar situaciones, pero no va a ser fácil que venga un club con una oferta importante que nos convenza para deshacernos de un jugador así. Se han dado por hecho situaciones que yo ni me había planteado”, concretó el director del conjunto blaugrana en declaraciones a la prensa durante la presentación de Depay.





