El año 2023 vio un escándalo en el fútbol español que involucró directamente a Barcelona: la Fiscalía denunció al club por corrupción. En este lío estuvieron involucrados algunos ex dirigentes por supuestos pagos a una empresa que tenía relación con arbitrajes. El caso fue denominado ‘Negreira’ y puso en el ojo de la tormenta a la entidad azulgrana. Uno de los principales cuestionamientos vino desde Real Madrid, su clásico rival. Joan Laporta, actual presidente ‘culé', respondió a las acusaciones dejando claro que no actuaron de la mejor manera.

“Yo no espero nada de ellos. Es una jugada muy sucia que un club de la entidad del Madrid no tendría que hacer. Creo que para ganar no vale todo y aquí han intentado jugar esta carta y no sé por qué la juegan porque normalmente las decisiones arbitrales controvertidas siempre caen a su favor”, sostuvo Laporta a Barça One.

A su vez, Joan manifestó su sentir sobre Real Madrid e hizo alusión a que siempre han sido beneficiados en la historia, pero “usaron sus medios para direccionar la atención hacia Barcelona”. También aseguró que “espera cualquier cosa” del actual campeón de Champions League.

“En ese sentido es un club que generalmente es favorecido por las decisiones arbitrales y, en el caso Negreira, han jugado muy sucio porque no solo ellos compareciendo como club, sino la televisión que tienen”, dijo el mandamás blaugrana en relación al conjunto ‘merengue’.

El fichaje de Mbappé

Laporta no fue esquivo al anuncio del fichaje de Kylian Mbappé en Real Madrid. El delantero firmó por las próxima cinco temporadas y llega para potenciar al rival directo de Barcelona. Sin embargo, Joan confía en que no habrá problemas porque confía en su cantera.

Mbappé ha firmado un contrato de cinco temporadas con el Real Madrid. (EFE)

“Lo que queremos es que sea el Barça que gane la Champions y ganar todos los partidos. Respecto a lo de Mbappé, me gusta más nuestra filosofía deportiva de formar un equipo con jugadores de aquí. Respeto lo que hagan los rivales, pero me quedo con nuestra filosofía”, mencionó.

La opinión sobre Hansi Flick

La salida de Xavi Hernández como director técnico llevó a Barcelona a cambiar de aires, de cara a lo que será la próxima temporada. Desde tienda azulgrana se eligió a Hansi Flick como el sucesor, un entrenador que también lo ganó todo con Bayern Múnich y entiende la filosofía del club, según Laporta.

“Es un entrenador muy profesional, que lo ha ganado todo. Nos igualó el récord del sextete. Es el entrenador que nos hizo un resultado que no queremos recordar. Sus equipos son muy fuertes físicamente... Este equipo necesita esto para volver a ser un equipo ganador”, contó.

“Él sabe cómo entendemos al Barça y cómo queremos que sea el entrenador del Barça. Es un hombre que tiene bien preparados a sus jugadores, lo ha ganado todo. Transmite madurez, experiencia, trabajo, profesionalidad y eso es lo que necesita este equipo”, agregó.

Hansi Flick llegó al FC Barcelona como reemplazante de Xavi Hernández. (Foto: FC Barcelona)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024