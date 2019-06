La fecha en la que Joao Félix se unirá al Atlético de Madrid de Simeone

El cuarto fichaje más caro de la historia del fútbol se unirá el 7 de julio a la entidad colchonera. Luego de que el Benfica comunicara que el Atlético de Madrid quiere pagar la cláusula de Joao Félix , se estipula que el mediocampista de Portugal se una con ellos en la pretemporada en Los Ángeles, Estados Unidos. Siempre y cuando, las negociaciones se concreten.



Un plan que, en todo caso, puede sufrir múltiples variaciones, empezando por que Joao Félix no será jugador del Atlético hasta que el Benfica no acepte la oferta de 126 millones planteada por el Atlético.



No hay dudas de que lo hará tras haberse finiquitado la operación entre los clubes, pero su respuesta marca el resto de los plazos. Así, todo hace indicar que hasta que no se consuma el mes de junio no se dará oficialidad al traspaso, pues a la entidad lisboeta le interesa incluirlo en el siguiente ejercicio.



Una vez que tanto Benfica como Atlético anuncien la venta, sería el momento de plantear la presentación de Joao Félix como jugador rojiblanco, algo que en principio habría que esperar para más allá del 7 de julio... salvo que el portugués, por propia voluntad, adelantara su llegada a Madrid por cualquier motivo, tal como la búsqueda de vivienda o la adaptación a la ciudad.



Sólo en ese caso se estudiaría la posibilidad de encajar en esos días su puesta de largo. Todo son hipótesis, salvo que Joao Félix estará a las órdenes de Simeone desde el primer día de trabajo en San Rafael.

► ¡Barcelona ya tiene nuevo portero! Tras la salida de Jasper Cillessen se confirmó fichaje



► Argentina vs. Venezuela: fecha, horarios y canales de TV por cuartos de la Copa América Brasil 2019



► "Neymar quiere volver al Barcelona": desde el Camp Nou revelan el interés del brasileño por dejar PSG



► Colombia vs. Chile en el Arena Corinthians: fecha, horarios y canales de TV por Copa América Brasil 2019