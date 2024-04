El Barcelona consiguió el préstamo de Joao Félix, procedente de Atlético de Madrid, a poco de cerrar el mercado de fichajes de verano en el inicio de la temporada 2023/2024. Desde aquel entonces, la carrera del portugués ha tenido más notoriedad en LaLiga y, sobre esta situación, el delantero se animó a dar su punto de vista, expresando que quiere quedarse en el club azulgrana para la próxima campaña (el objetivo es volver a ganar un título). Asimismo, el luso también reveló que ha conversado con Bernardo Silva, su compatriota, quien también está en radar culé y se rumorea su salida de Manchester City.

“Veremos que pasa el año que viene, mi familia está contenta y yo estoy contento. Me gustaría quedarme, pero no depende de mí. El fichaje por el Barça fue el último día, no había nada planeado. Tuve que ir por la mañana al estadio para desbloquear temas contractuales que tenía que renunciar. O renunciaba o no me dejaban venir al Barça”, declaró en entrevista con Jijantes, por medio de Twitch.

Joao Félix se encuentra cedido por una temporada en el FC Barcelona. (Foto: Getty Images)

A lo largo de la temporada, Joao Félix ha tenido la oportunidad de disputar 35 partidos con Barcelona, en los cuales ha marcado nueve goles (seis en LaLiga y tres en la Champions League). Si bien es cierto, el futbolista suele ser una pieza de recambio, ha conseguido cierta estabilidad, algo que no sucedía en Atlético de Madrid y en Chelsea (último club en el que estuvo a préstamo).

Joao también apuesta por la continuidad de Xavi en el banquillo como DT, teniendo en cuenta que anunció que será a final de temporada: “Me gustaría que reconsiderara su situación. Tiene grandes ideas y es un entrenador muy joven. La gente en Barcelona lo quiere mucho”.

La conversación con Bernardo Silva

Por otro lado, en los últimos meses, Bernardo Silva se ha convertido en un nombre recurrente en la agenda de Barcelona y, a poco de acabar la presente temporada, vuelve a asomar la posibilidad de concretar su fichaje en el mercado de pases de verano. En ese sentido, Joao Félix reveló que ha conversado su compatriota, quien le preguntó por el club, la ciudad y algunas cuestiones fiscales.

“Si fuera Deco por un día, ficharía a Bernardo Silva. Que traigan a Silva, que lo traigan. Es muy bueno, y como persona aun mejor. Él me pregunta sobre Barcelona, tiene familia aquí. Me pregunta cómo son las cosas aquí. Le he dicho que está todo bien para que venga”, declaró.

Bernardo Silva tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty Images)

“Me preguntó por cómo se está la ciudad, por el clima. Le dije que todo bien, que se venga. Me pregunta de temas fiscales”, agregó, aunque puntualizó: “No creo que el Manchester City lo facilite. Es un jugador muy importante”. “Y si no viene, me quedo yo”.

Por último, Joao Félix habló sobre la competitividad que existe en Barcelona, algo que ha provocado que no sea un titular recurrente. El delantero no dejó de resaltar el talento de los jóvenes futbolistas azulgranas: “El Barça es el club de España donde mejores jugadores salen de La Masía. Hay jugadores que se vienen abajo con los errores. Sin embargo, Lamine o Cubarsí se crecen”.





