Era difícil imaginar a un hincha del Real Madrid rodeado de cracks del Barcelona en la casa de Lionel Messi, nada menos que para despedir al astro argentino tras la confirmación de su salida del club azulgrana. Eso lo consiguió Ibai Llanos, conocido streamer español, quien llegó al hogar de la ‘Pulga’ acompañado de Sergio Agüero y sorprendió a todos a los fanáticos del mundo. Eso sí, tuvo que aguantar uno que otro incómodo comentario.

Jordi Alba, lateral del equipo ‘culé’, fue uno de los más desconcertados con su presencia y lo dejó claro de inmediato frente a otros invitados. “¡Qué hace un madridista aquí!”, exclamó al ver al streamer en la velada, en modo de broma con relación a su llegada.

Ibai respondió horas después a través de Twitch y dejó claro que no ocultará su fanatismo por el club merengue donde sea. “Messi sabe que yo soy del Madrid, le he dicho que me ha dado mucha tristeza también, obviamente, todos los madridistas lo hemos sufrido mucho”, aclaró y fue por más.

“Yo soy del Madrid en la casa de Messi, soy del Madrid en mi streaming y soy del Madrid en Groelandia, eso quiero que quede claro”, enfatizó Ibai, quien además le dejó un mensaje al ‘Kun’ Agüero, por más amigo que sea en este último tiempo.

“Yo quiero que el ‘Kun’ meta 18 goles y también que pierda LaLiga”, sentenció para que Alba ni nadie cuestione nunca más su vínculo con el Real Madrid, a modo de continuar con la novela que hay con su presencia en Catalunya.





