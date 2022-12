Desde siempre, Jorge Sampaoli se ha caracterizado por ser un director técnico muy áspero en sus declaraciones y que no perdona nada cuando tiene que ‘pegar’. Ahora que volvió al banquillo del Sevilla después de su paso por el Olympique de Marsella, su relación con los medios de comunicación no ha cambiado, lo cual quedó en evidencia en su última conferencia de prensa.

Como se sabe, este fin de semana se reanudará LaLiga Santander y el cuadro andaluz visitará al Celta de Vigo con una sola obligación: ganar o ganar. Su complicada situación en la tabla de posiciones –están en zona de descanso– los pone en apuros y, de sumar una nueva derrota, despedirán el 2022 con más dudas que certezas respecto a su futuro.

Bajo ese contexto, Sampaoli vive un clima tenso en todo momento y eso se vio en la previa del duelo de este viernes por la jornada 15 del campeonato español. “Ah, está bien. Usted necesita un título, yo se lo voy a dar después”, le dijo a ‘Tito’ González, periodista de ‘Deportes Cuatro’, cuando quiso hacer una replica a su pregunta. “¿Sí? Vale...”, respondió el comunicador.

“Hay una junta muy importante para el Sevilla en la que pueden seguir los dirigentes actuales o cambiar. ¿A usted eso le preocupar? ¿Se interesa por este asunto o lo ve de lejos?”, le cuestionó González, desviando el diálogo de lo deportivo hacia lo dirigencial, un tema que evidentemente no le gusta hablar al entrenador argentino.

“No, sinceramente me preocupa lo que me ocupa hoy o me ocupa lo que me preocupa que es el rendimiento del equipo. Me preocupa el club como le preocupa al hincha. Los políticos, las promesas, las discusiones en este momento hacen que el club quede en un lugar de deshecho que sí me incomoda. El club es lo más importante (...) Está desviando la atención en un momento muy difícil deportivo en el club, que también termina siendo una oportunidad. También el hecho de donde estamos quizás genera que la unión sea un aspecto único para salir de esa incomodidad. Eso creo yo”, respondió ‘Sampa’.

No contento con eso, el extécnico de la Selección Argentina contraatacó y explicó la razón de su molestia. “Con respecto a lo que le dije de los titulares es porque usted publicó una cosa que no es verídica porque a lo mejor necesita que eso pase para mantener su trabajo. A veces lo entiendo, pero a veces también digo que en esta necesidad de información constante se generan situaciones inventadas y espero que usted mejore las fuentes porque queda muy expuesto a eso”, añadió.

El periodista español, como era de esperarse, no se quedó callado y le respondió. “No sé si usted vio o no vio, no tengo ningún interés de polémica con usted, solamente publiqué lo que pasó en ese entrenamiento. Que usted habló con el presidente y no con Monchi, simplemente”, apuntó González.

Sampaoli, un conflicto constante

Pero, ¿cuál era la razón de la molestia de Jorge Sampaoli? Sucede que hace unos días ‘Tito’ González sacó un informe en el que detallaba la relación del argentino con Monchi, director deportivo del Sevilla. Según el periodista, el vínculo de estos dos era insostenible y que ni siquiera se había dirigido la palabra.

“Monchi y Sampaoli ni se han dirigido la palabra. Ha tenido que ser el presidente Pepe Castro el que mediara. Entre ellos ni se han mirado”, relató González en su crónica. Esto llegó a oídos de Sampaoli y, aprovechando el cara a cara con el periodista involucrado, no dudó en increpárselo.

“Usted relacionó el vínculo que yo hablaba con una persona con el enojo con otra. Eso es su fantasía. Más allá que usted publique lo que imagina o su fantasía, le genera un titular”. Eso no acabó ahí y González le respondió, aumentando la tensión en la sala de prensa: “¡No, lo que vi!”.

“Simplemente le digo que usted necesita eso y a lo mejor su jefe le genera obligatoriedad que a lo mejor hace que su fantasía genere un titular. Sinceramente, en el momento que está el equipo y la situación que está el club, este tipo de cosas no ayudan porque en realidad no hay ningún tipo de verdad en lo que usted refiere. Usted generó que porque yo hablé con el presidente no tendría que hablar con Monchi”, cerró el exentrenador de la Universidad de Chile.





