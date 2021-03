Como seguro muchos esperaban, pero hasta ahora pocos conocían al menos de testimonio del propio entrenador, es sobre su relación con el vestuario del FC Barcelona. No con todos sus dirigidos tuvo una relación idílica, debido a que alguno de ellos se preocupaba más por sus propios intereses, reveló Josep Guardiola.

“En el Barcelona tuve relaciones mucho más cercanas con unos jugadores que con otros porque hay muchos jugadores que piensan en el bien común, y me siento mucho más cerca de este tipo de jugador que de los que solo piensan ‘yo, yo, yo’. Estos, cuando tenemos que usarlos, los usamos, y cuando no los tenemos que usar, no los usamos”, dijo a ESPN.

Además, ‘Pep’ contó cómo ha vivido el vínculo directo con las diferentes plantillas con las que ha trabajado en su carrera como entrenador.

“A lo largo de las temporadas, las relaciones con los jugadores siempre dejan cicatrices, pero también mucho aprendizaje. Se aprende de todo. Pero la relación entre el entrenador y los jugadores depende de ellos y no del entrenador. Hay jugadores que se merecen tener una relación cercana y otros una relación más distante”.

Sobre la Premier

Sobre si su llegada a la Premier League cambió la noción de juego en el fútbol inglés, ‘Pep’ apuntó: “La historia lo juzgará y lo dirá. Creo que sería presuntuoso de mi parte decir que hicimos algo diferente a lo que se hizo antes. Puedes decir, sí, que hicimos las cosas a nuestra manera. Eso lo puedes decir con seguridad”.

“Era muy directo, box to box, con muchas disputas de balón. Nosotros intentamos no hacer nada de eso. Para eso vine aquí. Sentí la sensación después de la segunda vez que ganamos la Premier que ya lo hicimos. Que vinimos aquí para eso y ya lo hicimos. Pero cuando te sientes bien y crees en ti mismo y en lo que hacemos piensas: ‘¿Por qué no, por qué no tratar de llevar esto más lejos?’”.

