FC Barcelona es uno de los equipos que ya trabaja en su plan de reestructuración de cara al inicio de la próxima temporada. Los culés son conscientes de que deberán sumar nuevos refuerzos en su equipo, con el objetivo de armar un plantel más competitivo que le permita pelear por todos los títulos posibles. Por este motivo, entre la lista de objetivos de Xavi Hernández, se encontraba Joshua Kimmich, una de las figuras del Bayern Múnich. No obstante, si bien existía ilusión por tener al alemán entre sus filas, fue el mismo futbolista quien se encargó de anunciar que no jugará en el conjunto catalán, puesto que aún le restan dos años de contrato con el ‘Gigante de Baviera’.

Tras culminar el amistoso entre Alemania vs. Ucrania, que terminó con un empate (3-3), el volante de la ‘Die Mannschaft’ fue consultado sobre la posibilidad de fichar por el elenco de la Ciudad Condal y su respuesta fue más que contundente.

“Es difícil no enterarme de los rumores del Barcelona. No me preocupan mucho, como todos saben todavía me quedan 2 años de contrato y tengo grandes planes con el Bayern”, mencionó Joshua Kimmich, en una entrevista con el diario ‘Bild’.

Como se recuerda, Xavi Hernández, director técnico del conjunto catalán, tenía mucha ilusión de contar con los servicios del mediocampista alemán para el próximo curso. Sin embargo, lo único cierto es que el estratega culé tendrá que empezar a buscar otras opciones en el mercado de pases.

Xavi busca a un lateral

Si bien en la última reunión que hubo entre los altos mandos del FC Barcelona quedó claro que el lateral derecho no es algo estrictamente necesario, Deco, el nuevo encargado del área deportiva, considera que sí y ya le propuso a Xavi un nombre que podría sumarle a la plantilla. Se trata de Iván Fresneda, futbolista de 18 años que pertenece al Real Valladolid.

A pesar de su corta edad, el nacido en Madrid ha mostrado cosas muy interesantes y podría servir como un proyecto a mediano y largo plazo. El entrenador culé no está del todo convencido, pero su bajo precio en el mercado podría ser un aliciente atractivo, tomando en cuenta que no están para gastar estratosféricas sumas en contrataciones.

Según la información que detalla Sport, no es un capricho del área deportiva, pues lo han estado siguiendo a lo largo de su campaña y ha dejado sensaciones más que agradables. “Fresneda gusta mucho al área deportiva, que lo ha seguido de forma exhaustiva esta temporada. Y las condiciones para firmarle pueden ser propicias porque al bajar el Valladolid, su cláusula de rescisión ahora es de 20 millones de euros”, señala el citado medio español.





