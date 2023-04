La planificación para la próxima temporada es algo prioritario para Xavi Hernández, especialmente porque quiere que el FC Barcelona dé un salto de calidad importante y vuelva a competir a nivel internacional como en sus buenos tiempos. Por ello, el estratega catalán habría pedido la incorporación de un futbolista que recientemente salió campeón del mundo con Argentina: Juan Foyth.

El lateral del Villarreal es del gusto del técnico catalán y su reciente presentación en la victoria sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu lo terminó por convencer. Según la información de Sport, la directiva ‘azulgrana’ se reunirá para ver la viabilidad de un diálogo con el ‘Submarino Amarillo’ para buscar su fichaje.

Con Jules Koundé y Ronald Araújo establecidos como centrales, Xavi no quiere improvisar más en esa posición y el futbolista de 25 años tiene las características que él busca para darle mayor solidez a su última línea. En España han destacado su capacidad para el uno contra uno y frente a los de Carlo Ancelotti quedó demostrado que es complicado superarlo.

El fracaso de la llegada de Héctor Bellerín, por más que haya sido gratis, dejó una lección en el Barcelona. No pueden aventurarse a fichar a cualquier jugador en una posición tan delicada, por más que en los últimos meses Araújo haya respondido con creces.

“La fijación por Foyth no es baladí. El lateral del Villarreal se ha convertido en uno de los más efectivos de Europa y su exhibición en el Bernabéu la pasada semana no pasó desapercibida. Los que lo conocen afirman que es uno de los laterales más difíciles de batir y el Barça necesita fortaleza en ese puesto para acabar con las dudas”, señala el citado diario español.

Sport añade que el panorama no es sencillo El Villarreal no está dispuesto a negociar, más aún si consiguen meterse a la Champions League de la próxima temporada. Veremos en qué termina este interés, pues la cláusula de rescisión de Juan Foyth no es una alternativa, ya que asciende a los 60 millones de euros, un dinero que el Barcelona no puede darse el lujo de gastar.

