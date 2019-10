Nadie está a salvo: los jugadores que sufrieron robos o intentos de 'atraco' en sus casas en España [FOTOS]

¿Dónde estamos? Apenas 48 horas después del robo en su casa que sufrió el jugador del Real Madrid, Carlos Casemiro , mientras disputaba el derbi del pasado sábado, otro futbolista, esta vez del Atlético de Madrid, Thomas Partey , ha sido víctima del asalto a su domicilio cuando viajaba con su equipo a Moscú.



Partey reside en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y el asalto a su domicilio se produjo el lunes por la tarde, según confirmaron a EFE fuentes de la Guardia Civil que investigan el robo. El centrocampista del Atlético no se encontraba en su casa, ya que viajaba con su equipo a Moscú donde jugaría contra el Lokomotiv por la Champions League.



Por el momento, y al no haber estado en Madrid, el futbolista no presentó denuncia sobre lo ocurrido. El robo en casa de Partey se produjo apenas 48 horas después del que sufrió el brasileño Casemiro en su domicilio con su familia dentro, mientras el centrocampista disputaba el encuentro de LaLiga frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.



