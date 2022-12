El Mundial Qatar 2022 fue un trampolín para muchos jugadores y en la Selección de Argentina, equipo que levantó la Copa del Mundo, hay un delantero que ha generado gran atractivo en el mundo del fútbol: Julián Álvarez. Actualmente en Manchester City, tiene 22 años de edad y marcó cuatro goles en la competencia. Jugó siete partidos y cinco de ellos lo hizo como titular. Sumado a ello, tiene cierto vínculo con Real Madrid.

En junio de 2022 comenzó su experiencia por Europa y aterrizó en Inglaterra para jugar por los ‘citizens’ tras su etapa en River Plate, club donde se formó. Pep Guardiola está encantado con él, ya que en sus primeros 20 partidos con el City, ocho de ellos como titular, ha celebrado siete goles y ha repartido un par de asistencias.

Naturalmente es el reemplazo de Erling Haaland porque ocupan la misma posición y el equipo del español forma un esquema con un solo punta. Sin embargo, su buen performance en Qatar 2022 podría cambiar los planes y colocarlo junto al noruego.





Su vínculo con Real Madrid

Álvarez mantiene contrato hasta el año 2027 con Manchester City. A pesar de no estar de salida, hay medio que lo vinculan con Real Madrid. Este ‘rumor’ toma mayor fuerza porque llegó a jugar en el club cuando era solo un niño. Sí, aunque muchos no lo sepan, el internacional argentino estuvo a prueba en el conjunto ‘merengue’ en un torneo de verano cuando tenía solo once años.

Rafael Vargas fue su primer entrenador y ha dejado claro que vestir la ‘merengue’ no es algo nada ajeno para el futbolista: “Yo creo que en cualquier momento puede vestir la camiseta del Real Madrid”, ha apuntado en una entrevista con Sebastián Srur en la emisora argentina ‘Radio Continental’.





Barcelona pudo tenerlo con Enzo Fernández

De acuerdo a la información que ha trascendido de las redacciones de los diarios Sport y Mundo Deportivo, el equipo de Les Corts tuvo al alcance a Enzo Fernández y Julián Álvarez por solo 30 millones de euros, cifra de la que hoy están muy lejos de costar los jugadores de la ‘Scaloneta’.

En la dirección deportiva del Barcelona tuvieron interés en los entonces jóvenes jugadores de River Plate. Sin embargo, los encargados de los traspasos no presentaron ofertas concretas y Julián y Enzo por terminaron siendo vendidos al Manchester City (18.5 millones de euros) y Benfica (10 millones), respectivamente.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.