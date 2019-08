Le deseó la muerte a Messi: Barça anunció a Firpo y en redes no tardaron en escarbar en su pasado

Junior Firpo es nuevo fichaje del Barcelona después de que el club azulgrana anunciara este domingo un acuerdo con el Real Betis por el traspaso del jugador por 18 millones de euros fijos más otros 12 millones en variables. El joven jugador llega para reforzar el lateral izquierdo con un contrato por las próximas cinco temporadas.



Tras hacerse oficial su llegada, hinchas de otros clubes no han tardado en escarbar el pasado en redes sociales de Firpo y han encontrado unos tuits en los que insultaba a Lionel Messi y hasta lo amenazaba con partirle las piernas.



"Rata de mierda", "Te voy a partir las piernas" y "Muérete ya", son algunas de las publicaciones que Firpo hacía en su cuenta de Twitter. Consciente de su fichaje por el Barcelona, el ahora ex Betis no tardó en disculparse con el mejor jugador del mundo.



Los insultos a Messi de Firpo. Los insultos a Messi de Firpo.

“Son cosas de niños que se hacen con 15 años cuando no te conoce nadie y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después”, dijo Firpo a 'Mundo Deportivo'



Firpo ha olvidado sus publicaciones en Twitter y hoy califica a Lionel Messi como el mejor futbolista del planeta y candidato a llevarse el próximo Balón de Oro.



“Es el mejor del mundo con diferencia, de eso no hay duda. Yo siempre lo digo cuando se habla del Balón de Oro: de entrada ya se lo tenían que dar a Messi y después crear un premio para el resto de mortales y a ver quién se lo merece más”, dijo.

A Firpo lo presentan hoy

El lateral hispanodominicano será presentado, junto al resto de refuerzos para el nuevo curso -el portero Norberto Murara 'Neto', el defensa Moussa Wagué, el centrocampista Frenkie de Jong y el delantero Antoine Griezmann- en el Trofeo Joan Gamper, que el Barcelona disputará esta tarde, en el Camp Nou, contra el Arsenal londinense.

