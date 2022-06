La edad es un factor que no pasa desapercibido en los futbolistas y este es el caso de Karim Benzema quien sabe que no le queda mucho tiempo en su carrera como profesional. A pesar de demostrar un gran nivel en el día a día de Real Madrid, el francés sabe que su paso por el equipo del Santiago Bernabéu no es eterno y tendría planeado ser entrenador para no desligarse del fútbol.

El atacante de los bleus concedió recientemente una entrevista a ‘Onze Mondial’ que le eligió como el mejor futbolista del año 2022. Luego de este interrogatorio, Benzema después fue sometido a preguntas de los jóvenes futbolistas del fcmaubervilliers, quienes mostraron ampliamente su curiosidad por el futuro del lionés.

“Entrenador no sé, tal vez. En cualquier caso, me gusta mucho el fútbol, así que el día que pare no estaré lejos de ser entrenador, ya veremos”, fue lo que respondió el jugador de la Selección de Francia cuando fue consultado por un paso por los banquillos, una vez cuelgue las botas.

El capitán del equipo blanco no ve mal la idea de tomar este puesto en el club y crecer a nivel de jerarquía tal y como paso Zinedine Zidane a quien muestra como uno de sus ejemplos a seguir. El popular ‘Zizou’ no quería ser estratega y terminó logrando tres UEFA Champions League en el banquillo del Real Madrid.

Carlo Ancelotti también fue cuestionado, en el Open Media Day, previo a la final de Champions, por los jugadores de su equipo a los que veía futuro en los banquillos y no mencionó al francés quien todavía se muestra indeciso ante la idea de estar al frente de un equipo.

”Casemiro, Kroos, Nacho, Modric no estoy seguro. Por partidos, lo pueden hacer sin problemas, donde no quieren entrar es en la decisión de dejar a gente fuera. Ha cambiado la relación entre las personas”, expresó el entrenador italiano.





