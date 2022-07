Karim Benzema está de regreso en Real Madrid tras ausentarse unos días de los trabajos de pretemporada. El delantero francés sigue sin integrarse con sus compañeros, pero ya se encuentra en Los Ángeles con miras a lo que será la gira de pretemporada del equipo blanco en Norteamérica. Este fin de semana se medirán ante Barcelona en Estados Unidos.

En su llegada, fue saludado por cada uno de los futbolistas blancos que lo saludaron con alegría tras verlo de regreso. Luego de ser protagonista de una de sus mejores temporada en la carrera deportiva, brindó declaraciones con miras a lo que puede ser la obtención del Balón de Oro.

“Estoy muy bien. Un día sí, un día no, porque descanso un día y entreno otro. Pero bien, descanso mental, que es el más importante. He recibido mucho cariño en todas las partes que he estado. Que los aficionados estén contentos y felices me pone a mí contento”, dijo tras su llegada en las cámaras de Real Madrid TV.

Luego, valoró la siguiente campaña: “Estoy feliz de volver a verlos y de empezar a entrenar con el equipo. Me siento bien, vamos a hacer una buena pretemporada y luego empezamos como siempre, ir a por el máximo de títulos porque eso es lo más importante del club”.

El plan con Benzema en este arranque de pretemporada estará orientado a una preparación especial en los primeros días, con el objetivo de que gane el tono físico que el resto de sus compañeros llevan ya adquiriendo desde hace tiempo.

A 27°C, Ancelotti también viene realizando ejercicios de activación y gimnasio en el transcurso de la primera media hora abierta a los medios de comunicación. Los porteros, cuatro por la presencia de los dos canteranos, trabajaron juntos en otra zona del campo. Enseguida el balón tomó el protagonismo.





