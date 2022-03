El Barcelona goleó 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con doblete de Aubameyang, por la jornada 29 de LaLiga Santander; y, una de las grandes ausencias que sintió el conjunto blanco fue la de su estrella Karim Benzema que no pudo jugar por una lesión.

El delantero francés no pudo estar presente en el compromiso en el Estadio Santiago Bernabéu a causa de una molestia en el gemelo izquierdo. “Tanto Benzema como Mendy no pueden jugar y tampoco irán con Francia. Se quedan en Madrid”, reveló el entrenador Carlo Ancelotti

A pesar de ello, Benzema estuvo en el estadio presenciando el encuentro y su rostro reflejaba todo el lamento de los aficionados y jugadores de la escuadra merengue. El goleador de LaLiga Santander debió lamentar no poder ser parte de tan importante encuentro.

(Foto: captura de pantalla - Agencias)

Las palabras de Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no se escondió este domingo tras caer 4-0 en el clásico liguero contra el Barcelona admitiendo que había planteado el partido “muy mal”.

“El planteamiento no ha sido bueno, no ha salido bien”, afirmó Ancelotti en rueda de prensa, asegurando que “hemos jugado muy mal, he planteado el partido muy mal, pero tenemos tiempo para recuperar energía y preparar bien el último tramo de temporada para ganar títulos”.

“El Barça ha jugado mejor, ha merecido ganar. No es un problema para mí asumir la responsabilidad porque ha sido así. A veces fallamos, he fallado en este partido”, admitió el técnico merengue.

“Nos duele mucho esta derrota, pero tenemos nueve puntos de ventaja con el segundo (el Sevilla)”, recordó Ancelotti, en referencia a su cómodo colchón en la punta de la clasificación liguera.

“Si tenemos que hacer un balance hasta ahora, hubiéramos firmado estar con nueve puntos de ventaja en Liga y estar en cuartos de Champions”, recordó el entrenador italiano.





