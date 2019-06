La otra opción de Keylor: la oferta que llega al Real Madrid en el mercado de fichajes

No se pudo con Jasper Cillessen, ahora se pone en marcha el plan para Keylor Navas. Luego de que el Barcelona le respondiera al Benfica con la cláusula de rescisión del portero holandés, el cuadro lisboeta prepara una oferta por el descartado de Zinedine Zidane en el mercado de fichajes de verano. El portero costarricense se encuentra en busca de equipo y en Portugal se le abre una puerta, aunque con una opción un poco difícil por parte de los madridistas.



De acuerdo al diario ‘Record’ de Portugal, Keylor Navas se ha convertido en la prioridad de los lusos para el arco de los lusos de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, en parte de la posible operación entre ambos clubes se encuentra una dificultad de aceptar por parte de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. ¿La razón? El salario del golero, el cual asciende a los cinco millones de euros netos por temporada en el cuadro de Chamartín.



Según el citado medio, el Benfica pagaría parte de su ficha, más no toda. Por eso, las ‘Águilas’ esperarían que el Real Madrid afronte parte del salario de un jugador con el que no se cuenta para la próxima temporada, por lo que los españoles tendrían la oferta bajo la mesa, pero no aceptarían con desesperación. Las cosas como son para ellos. ¿Aceptará el Madrid?



Semanas atrás, luego del infarto de Iker Casillas, el Porto también se había visto como una opción para Keylor en el mercado de fichajes. ¿Cuál será su destino en el mercado?



