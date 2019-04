¿Los últimos días de Keylor en el Madrid? Así responde Navas cuando le preguntan si seguirá

Todo hace indicar que para la próxima temporada no habrá más grito de 'Pura Vida' en el Bernabéu, como mensaje de aliento para Keylor Navas. El portero costarricense está más lejos que cerca del Real Madrid , y este lunes después del partido que empató su equipo ante el Leganés (1-1), volvió a dejar su futuro en el aire.

"Estoy tranquilo, con Dios, tengo salud para hacer lo que me gusta. Es importante, esforzarse y hacer lo mejor. Tengo contrato y tengo la fe de seguir. Pero el futuro nadie lo sabe y hay que esperar cada momento", dijo en declaraciones a Bein Sport.



Además, el portero 'tico' comentó que no es ningún "secreto" que para el Real Madrid ha sido "un curso muy complicado" y afirmó que es difícil de explicar la situación: "nos sentimos tristes".



"Creo que en este club todos los años tenemos presiones. No puede ser una excusa. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a cualquier situación. Vamos a luchar. Tenemos mucho, tenemos nuestro orgullo y amor por la camiseta. Eso vale mucho. Hay que esforzarse y trabajar dando todo cada partido", concluyó. EFE

