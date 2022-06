Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, admitió que el Real Madrid fue “justo” vencedor de la Champions League. Además, aseguró que hizo una competición “espectacular” y enterró la polémica con Thibaut Courtois, quien aseguró que ahora está en “el lado bueno de la historia”.

“Claro que fue justo, el Real Madrid ha hecho una Champions espectacular. Eliminó a los más grandes, más allá de las remontadas. Hasta que no pita el final el árbitro no acaba el partido y si han ganado es porque lo merecen. Son justos ganadores y da igual hacerlo de una forma u otra porque por lo que te recuerdan al final es por ganar”, manifestó en rueda de prensa en Praga con la selección.

Koke fue preguntado por la frase de Courtois y quiso cerrar ya la polémica. “No hay que darle más importancia a lo que dijo, es su opinión y hay que respetarla. Más allá de lado bueno y malo, somos un equipo y una afición y nunca hay que olvidarse de dónde viene uno e intentar respetar al máximo. Lo que dijo Thibaut es pasado”, sentenció.

Koke y la Selección de España

La selección española busca en Praga su primer triunfo en la tercera edición de la Liga de Naciones en la que se estrenó con un empate en Sevilla frente a Portugal. El balance de Koke fue bueno. “Nos sentimos fuertes, hicimos un buen partido, podíamos haber ganado porque tuvimos más ocasiones, más posesión, fue una pena el empate pero esto es largo y mañana queremos hacer un buen partido. Queríamos ganar los cuatro partidos y queremos empezar a hacerlo mañana”.

“Me gustaría marcar un gol con la selección”, confesó. “Llevo muchos partidos, no he tenido la oportunidad y quiero hacerlo. Estoy haciendo todo lo posible para lograrlo pero si no lo hago y gana la selección, me voy igual de contento porque lo importante es que gane el equipo, pero me gustaría hacer goles”, sostuvo Koke.





