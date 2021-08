Regatea al francés. Carlo Ancelotti mostró mutismo en cada ocasión en la que fue cuestionado por el interés del Real Madrid en el francés Kylian Mbappé, reconoció que habla a diario “de todo” con el presidente Florentino Pérez y que no sabe la reacción que puede tener Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ante la situación de su jugador.

“Lo siento pero de este tema no puedo hablar. Con el presidente hablo de todo casi todos los días”, dijo Ancelotti ante la insistencia en el nombre de Mbappé en su conferencia de prensa.

En su primera respuesta optó por elogiar al plantel del que dispone en su regreso al Real Madrid, antes que elogiar las virtudes del delantero francés del PSG y su situación actual.

“No me gusta hablar de jugadores que no están aquí. Tengo que decir que me gusta mucho mi plantilla porque es una buena mezcla de veteranos con jóvenes con muchas ganas y entusiasmo”, destacó.

“He descubierto jóvenes muy interesantes que pueden ser importantes y los veteranos de siempre. Modric ha llegado con un entusiasmo extraordinario, a Case le he visto mejorado muchísimo, Kroos con muchas ganas pese a su problema. Hablar de los que no están no me parece correcto porque tengo jugadores que me encantan como entrenador y apasionado del fútbol”, añadió Carlo Ancelotti. EFE

Pochettino ‘ata’ a Kylian

“Lo primero y principal, yo no hablo de mi presidente, es una cuestión jerárquica, ni de mi director deportivo, no tengo nada que decir, creo que lo que ha dicho el presidente (Al-Khelaifi), lo ha dicho, y Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo”, dijo Pochettino en rueda de prensa previa a la segunda jornada de Liga francesa ante el Estrasburgo.

El entrenador respondió así a una pregunta sobre lo que Nasser Al-Khelaifi dijo esta semana, cuando aseguró que Mbappé, cuyo contrato vence en 2022 y aún no ha renovado, ya no tenía excusas para no quedarse en el París Saint-Germain (PSG).

