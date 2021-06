El que quiere celeste que le cueste, reza un conocido dicho y que en el Real Madrid está más presente que nunca con miras al fichaje anhelado de Kylian Mbappé. En el club ‘blanco’ saben que no solo sacarlo del PSG es complicado, sino también asumir su salario. Florentino Pérez y compañía tienen un plan: hacer espacio en la plantilla y recortar la masa salarial hasta en 126 millones de euros.

De acuerdo a información que avanza el diario ‘As’, en el Madrid tienen pensado ‘sacrificar’ hasta nueve jugadores para así reducir el presupuesto y hacerle hueco a Mbappé.

Los futbolistas que saldrían y reducirían el gasto serían: Ramos, Bale, Varane, Marcelo, Odriozola, Isco, Mariano, Jovic y Ceballos. Entre todos ellos, perciben 63 millones netos, es decir, 126 brutos. Y todos podrían abandonar el club.

El caso de Ramos tiene un apartado especial, pues si renueva lo hará a la baja, 10% menos en su salario, y con una extensión de solo una temporada más. Actualmente cobra 25 ‘kilos’.

Bale es el que más gasto supone con sus 30 millones de euros brutos por curso. Esta será su última temporada de contrato y en el Madrid quieren repetir la fórmula pasada: cederlo y asumir solo la mitad de su ficha.

Así están las cosas en el Real Madrid, cuyo guión de este mercado de fichajes es el de tirar con la plantilla actual, reforzarla con el regreso de varios cedidos e intentar ponerle la ‘cereza’ con un gran refuerzo como es Kylian Mbappé, que se uniría a la llegada ya concretada de David Alaba.

Futuro en el aire

“¿Mi futuro? Tengo que tomar la buena decisión, será difícil y me tengo que dar todas las condiciones para decidir bien. Estoy en un lugar que me gusta, me siento bien. ¿Pero es el mejor lugar para mí? Todavía no tengo la respuesta”, señaló.

El joven prodigio de 22 años aclaró en la entrevista a France Football -publicación que organiza el Balón de Oro- que “no traicionará” al PSG a pesar de las grandes ofertas que clubes como el Real Madrid o Liverpool quieren presentar.

“No estoy loco. Sé perfectamente que un proyecto conmigo o sin mí no es la misma cosa para el club. Pero el PSG comprende mi demanda. Sin duda, porque saben que no haré nada a sus espaldas, no los traicionaré”, observó el campeón del mundo en Rusia 2018.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO