Así como la eliminatoria entre el Real Madrid y PSG evitó que Zinedine Zidane acepte relevar a Pochettino, según la prensa francesa, la misma llave podría evitar que Kylian Mbappé aterrice en el Bernabéu, y esto según lo dijo el propio futbolista francés. El delantero francés, que marcó este domingo un golazo en la victoria e(5-1) del cuadro parisino ante el Lille por la Ligue 1 dejó caer un ‘bombazo’ en tienda merengue sobre su futuro.

“Estoy concentrado en ganar al Madrid y después veremos qué pasa”, dijo Mbappé en declaraciones para ‘Prime Video’. Si bien esto no apunta nada nuevo, pues ya lo ha señalado anteriormente, lo que apuntó después si ha puesto de nervios al madridismo.

“Mi decisión no está tomada. Incluso si el partido del Madrid cambia muchas cosas, y aunque soy libre de hacer lo que quiera, no voy a hacer ese tipo de cosas y no voy a ir a hablar con el adversario”, advirtió el delantero galo, que acaba contrato con el PSG a final de temporada.

Kylian Mbappé ha dejado estas palabras a solo nueve días de la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League, donde el PSG visitará al Madrid en el Bernabéu, y todos los focos estarán puestos sobre él.

Lo que cobraría Mbappé

De acuerdo a información que avanza el diario germano ‘BILD’, Mbappé y el Madrid ya han llegado a un acuerdo para unir sus caminos la próxima temporada, aunque el anuncio no se hará oficial hasta que acabe la eliminatoria de octavos de final de la Champions League entre los ‘blancos’ y parisinos.

Pero lo más resaltante es el acuerdo al que habrían llegado ambas partes, pues ‘Kiki’ se convertirá en el futbolista mejor pagado del mundo: cobrará en el Bernabéu 50 millones de euros brutos al año, siempre según la citada fuente.

Además, según el medio ‘ABC’, cuando se rubrique el contrato, la entidad merengue abonará al todavía jugador del Paris Saint-Germain una prima de fichaje de 40 millones de euros que repartirá con su padre, Wilfried Mbappé, y con la abogada francesa Delphine Verheyden.

