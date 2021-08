Tan pronto se supo que no está cómodo en París tras la llegada de Lionel Messi, igual de rápido ya se conoció el paso que dará el Real Madrid para intentar dar el segundo ‘bombazo’ de la temporada. El cuadro ‘blanco’ ya tiene definida la cifra por la que intentará sacar a Kylian Mbappé del PSG. Será una única oferta y si en caso el club francés no acepta, Florentino Pérez esperará al próximo año cuando el delantero salga a coste cero.

De acuerdo a información del periodista Pacojo en ‘Ser Deportivos’, la idea del Madrid es presentar una propuesta por el francés de en torno a 120 millones de euros al PSG. El Real Madrid quiere aplicar la misma política que se utilizó para fichar a Eden Hazard en 2019, un año antes de que acabase contrato con el Chelsea. El belga costó 100 millones de euros, en una de las peores inversiones hechas de parte de Florentino Pérez.

El monto no es aleatorio, pues los servicios económicos del club han estimado que sería lo que el club podría ingresar por Mbappé en términos de camisetas, marketing, derechos televisivos y títulos con el francés en el equipo.

“Hace un mes eran pesimistas; ahora no son súper optimistas, pero intuyen que hay muchas más opciones que hace 30 días” comenta el periodista de la ‘Cadena Ser’.

El lunes avisa su futuro

Esta nueva información llega justo después de que la prensa francesa deslizara un enfado de Mbappé por el fichaje de Messi. De hecho, el galo había estado en silencio desde que se el club parisino anunció al argentino. ¿Jugarán juntos?

‘La Gazzetta dello Sport’ reveló este jueves, por primera vez, cuál ha sido la reacción de Mbappé luego de la llegada del argentino. El medio indica que no conoce las verdaderas razones, pero que contento no está, y este lunes anunciará si continúa o no en el equipo o partirá al Santiago Bernabéu.

‘ABC’ se sumó a los rumores de la salida del exMónaco e incluso reveló cómo sería su contrato. El atacante firmaría por seis temporadas, es decir, hasta el 2027, con un salario de 25 millones de euros netos por año y una prima por incorporación de 40 millones, como adelantó Marca.





