280 millones por el pase y… el salario que debería darle el Real Madrid a Mbappé

Kylian Mbappé comienza a sonar más fuerte para el Real Madrid , luego de que la revista ‘France Football’ publicara la operación que Florentino Pérez quiere lograr para convertirlo en un ‘Galáctico’ más y, de paso, en el fichaje más caro de la historia del deporte. Concentrado con Francia para los partidos de las Eliminatorias para la Eurocopa, el delantero francés no dice nada, se queda calmado con sus compañeros, mientras se cocina un posible traspaso que podría remover todo el ‘Viejo Continente’. ¿Podrá llegar Mbappé a LaLiga?



Tras la publicación de una posible oferta de 280 millones de euros, medios españoles aseguran que Mbappé solo iría al Real Madrid con un sueldo de no menor de 15 millones de euros netos por temporada. Con 20 años, el atacante galo es el segundo futbolista con más ingresos en Francia, escoltando de esta forma a Antoine Griezmann. Si Mbappé firma con el Madrid, lo más probable es que esta situación cambie en apenas unos meses a favor del jugador formado en las canteras del Mónaco, que pasó hace dos temporadas al PSG.



Mbappé llegó al PSG a cambio de 180 millones de euros y podría irse al Real Madrid por 100 millones más. Tras la publicación de la revista ‘France Football’, los jeques árabes no han comentado nada al respecto. Como se ha visto en anteriores oportunidades, el PSG siempre se ha mostrado reacio al vender a sus futbolistas a otros equipos, como ha sido el caso de Marco Verrati y también el de Adrien Rabiot, congeladora hasta final de la temporada.



Mbappé se decidió por París hace dos temporadas por el entorno familiar – todos viven en París – así como el objetivo del Mundial de Rusia 2018. Ahora su meta está en ganar el Balón de Oro y sabe que el Real Madrid es el camino indicado para ello. ¿Jugará ahí?



