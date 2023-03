España vs. Escocia juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía La 1 TVE, RTVE, ESPN y Star Plus por partido de Eliminatorias Eurocopa 2024. El encuentro está programado para este martes 28 de marzo desde la 1:45 p.m. (horario de Perú) y se jugará en Hampden Park. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias por la web de Depor.

España llega a este encuentro luego de una cómoda victoria sobre Noruega por 3-0, con goles de Dani Olmo y Joselu (2). Si bien los españoles tardaron demasiado para sentirse cómodos en el terreno de juego de La Rosaleda, finalmente consiguieron imponer su juego.

A diferencia de lo que vimos en el último Mundial Qatar 2022 de la mano de Luis Enrique, esta nueva versión de la ‘Roja’ de la mano de Luis de la Fuente busca ser más veloz y vertical. Por ahora no pudo verse demasiado de esa idea, especialmente por la características de los jugadores, pero seguramente con el correr de los encuentros la irán afianzando.

Precisamente De La Fuente conversó con los medios de comunicación en la previa del partido en suelo escosés y dejó importantes declaraciones. El técnico analizó su planteamiento desde el banquillo, el juego Gavi y su balance de la victoria sobre Noruega.

“El optimismo viene porque hemos tenido poco tiempo. Hemos detectado muchos mecanismos trabajados. Claro que hay que mejorar, faltaría más. Vi un equipo comprometido, ilusionado, con hambre. Siempre es mejor la sensación después de verlo que en el campo. Soy muy optimista con lo que estamos haciendo. Yo en el campo soy muy crítico. Creo que en Málaga salieron más cosas positivas que malas”, manifestó.

“Es un jugador con muchos recursos. Creo que su posición ideal es más por dentro. Está en fase de madurez en todos los sentidos. Su madurez le hará controlar algunos comportamientos que no son buenas para él o para el equipo. Lo hemos hablado”, dijo sobre el futbolista del FC Barcelona.

España vs. Escocia: historial de partidos

Se enfrentaron 12 veces.

Escocia ganó 3 partidos.

España se impuso en 6 encuentros.

Empataron en 3 ocasiones.

Sobre su rival, el estratega de la ‘Roja’ dijo lo siguiente: “Ha evolucionado mucho, ya no es tan directo y aéreo. Tiene buena circulación, aunque mantienen su esencia. Estamos preparados para ello, para cualquier escenario. No me gusta hablar de manera individual. En general su nivel es muy alto. Valoro siempre el colectivo, y eso es lo mejor de Escocia”.

Escocia, por su parte, llega a este encuentro después de haber derrotado por 3-0 a Chipre, con goles de John McGinn y Scott McTominay. Ahora, no solo buscarán derrotar a España para quedarse con el liderado del Grupo A de las Eliminatorias Eurocopa 2024, sino también romper una increíble racha: no vencen a España desde 1984 –cuando ningún jugador de la actual selección había nacido–, cuando ganaron por 3-1 en las Eliminatorias para el Mundial México 1986.

España vs. Escocia: posibles alineaciones

España: Kepa; Daniel Carvajal, Nacho Fernández, Aymeric Laporte, Alejandro Baldé; Mikel Merino, Rodri, Fabián Ruiz; Gavi, Álvaro Morata y Dani Olmo.

Kepa; Daniel Carvajal, Nacho Fernández, Aymeric Laporte, Alejandro Baldé; Mikel Merino, Rodri, Fabián Ruiz; Gavi, Álvaro Morata y Dani Olmo. Escocia: Angus Gunn; Grant Hanley, Ryan Porteous, Kieran Tierney; Aaron Hickey, Callum McGregor, Scott McTominay, Andrew Robertson; John McGinn, Ryan Christie y Lyndon Dykes.

España vs. Escocia: ¿dónde se jugará el partido?





