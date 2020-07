La suerte del Espanyol está prácticamente echada y este miércoles podría decirle adiós a LaLiga. Un descenso que se suscitará después de 25 años en la máxima élite del balompié español. Sin embargo, no todas son malas noticias para el el club ‘periquito’, ya que tras el descenso embolsará a sus arcas 30 millones de euros.

Este monto será entregado por LaLiga como concepto de compensación que suelen recibir los equipos que pierden la categoría. El importe será el más alto que haya recibido un club hasta la fecha, esto considerando la extensa trayectoria del Espanyol en primera división.

Los otros equipos que acompañarían a los catalanes en LaLiga SmartBank serían Leganés y RCD Mallorca, percibiendo 18 y 14 millones de euros respectivamente. Los ‘pepineros’ se despiden después de cuatro temporadas, mientras el equipo de Baleares tan solo duró una sola temporada en la liga española.

El dinero es financiado a través de los ingresos por derechos de televisión. Se destina que el 3.5% del total sea repartido entre los tres clubes que bajan a Segunda (90%) y los cuatro que descienden a Segunda B (10%).

Una vez que se decrete la pérdida de categoría, los clubes tienen un plazo no mayor de 10 días para solicitar esta compensación económica. Sin embargo, no todos los equipos pueden acceder a esta ayuda solidaria. Aquellas instituciones que cuyo descenso se deba a un incumplimiento en las normas del campeonato (deudas y sanciones disciplinarias) no pueden acogerse a este beneficio.

