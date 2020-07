Alexander Isak fue el gran protagonista en el cierre de la jornada 34 en LaLiga Santander. El atacante de 20 años marcó el gol del empate para la Real Sociedad en su visita a Levante. Un centro preciso de Oyarzabal fue aprovechado por el futbolista sueco que remató de taco y terminó dejando sin reacción al guardameta local. Un gol al mismo estilo de Zlatan Ibrahimović, fueron los primeros comentarios de la prensa ibérica.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Isak es comparado con su compatriota. Su 1.90 metro de estatura, inteligencia para desmarcarse y excelente técnica, han generado que desde hace algún tiempo viva bajo un paralelismo con la estrella del AC Milan.

“Tengo mi propio estilo de juego y no me comparo con nadie; realmente no siento presión porque los demásn lo hagan, aunque sea con alguien como Ibra”, comentó hace unos meses el futbolista de la Real Sociedad.

Durante su primera temporada en LaLiga lleva disputados 34 partidos y ha marcado en nueve oportunidades. Se encuentra muy cerca de alcanzar su mejor producción goleadora que la hizo en Willem II, donde anotó 13 goles.

Real Sociedad adquirió los servicios de Alexander Isak pagando cerca de 10 millones de euros al Borussia Dortmund, club que estaría pensando en recomprar a la joven figura en caso Haaland abandone el conjunto amarillo.

