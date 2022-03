LaLiga ha establecido un límite de coste de plantilla deportiva, lo que los clubes tienen permitido para gastar en jugadores y cuerpo técnico, de carácter negativo (-144,35 millones) al FC Barcelona, debido a que registró 242 millones de euros de pérdidas más de los previstos en mayo de 2021. El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, y el director de Control Económico de LaLiga, Luis Manfredi, explicaron la situación del cuadro azulgrana, que “no podrá” fichar a Haaland “si no hace nada nuevo”.

Javier Gómez explicó que el FC Barcelona “ha deteriorado su patrimonio neto” y que “ha ido a la despensa y se ha gastado todo lo que tenía guardado”.

“Puede contratar solo por un porcentaja de lo que ahorre. El Barça tiene que volver a llenar la despensa. ¿Haaland? No podrá hacer fichajes si no hace nada nuevo. Tiene que quitarse de enmedio a jugadores, reducir gasto o traer beneficios. No hay otra solución”, esgrimió.

En esta línea, justificó que el Barça ha podido hacer fichajes en invierno porque ha ahorrado. “La inscripción de Ferran afecta a media temporada. Luego qué ha hecho: ahorro. ‘El Kun’ se contrató con los ahorros y ha dejado la carrera profesional, y eso le devuelve capacidad de contratación. Con Coutinho -cedido al Aston Villa-, se ha ahorrado la ficha. Con ese aprovisionamiento de ahorro ha podido hacer contrataciones”, subrayó.

Medidas para “aliviar” su situación

La venta del nombre o apellido del Camp Nou (joya del ‘Espai Barça’) o el acuerdo con la empresa de capital riesgo CVC podrían “aliviar” la situación económica del club presidido por Joan Laporta. Así el club azulgrana ha pasado de 97,9 millones de LCPD a -144,3 debido a que las pérdidas que estima LaLiga son mayores en 242,2 millones a las presentadas por el Barça.

“La manera de mejorar el límite es teniendo plusvalías como el acuerdo con CVC o con otros activos como la venta de jugadores. Las pérdidas del FC Barcelona son mayores que la capacidad que tiene de obtener recursos para gastar en plantilla”, resumió Gómez.

En este sentido, el responsable económico de LaLiga fue tajante al afirmar que “no tendrá” un trato de favor en el caso de firmar con CVC, y que por tanto tan solo podría destinar el 15 por ciento a la contratación de nuevos jugadores para el próximo ejercicio 2022-23.





