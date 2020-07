Muchas veces los planes no resultan cual lo planificado, y en otros casos, hasta resultan peor. Y esto último fue, para el lamento del jugador y los hinchas ‘blancos’, lo que ocurrió con Eden Hazard en su primera temporada en el Real Madrid. El último ‘Galáctico’ de Florentino Pérez no pudo cumplir con las expectativas, entre muchas razones, por las lesiones que no le permitieron rendir lo esperado. Al menos así lo ha reconocido el propio jugador belga.

“Este año colectivamente ganamos este título de Liga, pero yo a nivel individual seguramente he tenido la peor temporada de mi carrera. Mi primer año ha sido malo”, dijo el belga en declaraciones ‘Franceinfo’.

El ‘Duque’ cayó lesionado en noviembre y en marzo fue operado. El parón por el confinamiento parecía que había caído como anillo al dedo al jugador, en teoría ya recuperado al cien por cien. Sin embargo, las constantes faltas de los defensores, que vieron a un Hazard frágil, lo hicieron caer otra vez y terminar la temporada casi a tropiezos.

A propósito de la mala temporada de Hazard, una galería del antionce de la temporada 2019-20 de LaLiga Santander.





TE PUEDE INTERESAR