Lamine Yamal es el futbolista del momento, no solo en Europa sino en gran parte del mundo. Su impresionante desempeño con la Selección de España en la Eurocopa 2024 —1 gol y cuatro asistencias—, que llevó a La Roja a ganar el torneo, ha captado la atención global, convirtiéndolo de una promesa a una realidad a sus 17 años. En este contexto, se han generado numerosos rumores sobre él, incluyendo su relación con Álex Padilla, la joven con quien se le ha visto frecuentemente durante la competición, y su futuro en el fútbol. A pesar de tener una cláusula de salida millonaria con el FC Barcelona, se le ha vinculado con otros grandes clubes europeos, entre ellos el Real Madrid. Ante esta situación, el propio futbolista ha salido a aclarar estas dudas.

El delantero fue galardonado como el mejor jugador de la Euro, lo que hizo su primer título europeo aún más memorable. En medio de las celebraciones, fue fotografiado con Padilla, a quien los medios europeos rápidamente etiquetaron como su novia. Posteriormente, la supuesta pareja fue vista disfrutando de unas vacaciones en Grecia.

No obstante, el deportista, en una entrevista con el periodista Javi de Hoyos, consigna La Vanguardia, negó que la fémina sea su compañera sentimental oficial. “No era necesario, pero aunque me ha confirmado que estaban juntos de vacaciones en Grecia, me ha dicho que se llevan muy bien, pero no están juntos”, explicó el comunicador.

Posteriormente, Yamal también se refirió a las especulaciones sobre su posible fichaje por el Real Madrid. Aunque en el pasadola estrella blaugrana rechazó la idea de unirse a los merengues por su lealtad al Barça, recientemente ha surgido un vínculo con el Real debido a un presunto guiño hacia la institución del Santiago Bernabéu.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Yamal compartió una foto que mostraba, en la pantalla de televisión de su habitación, el mensaje: “Deja que tus hijos entrenen como el Real Madrid...”. No obstante, para calmar a sus seguidores, Lamine, de acuerdo a De Hoyos, desmintió rotundamente cualquier plan de unirse al cuadro capitalino: “Me ha dicho que antes le veremos ganando una segunda Eurocopa que jugando en el Real Madrid”.

Finalmente, la confusión sobre el mensaje se debe a que el inmueble en Grecia donde se hospeda Yamal está patrocinado por el Real Madrid. Este acuerdo comercial hace que el nombre de la escuadra madridista aparezca en las pantallas de televisión, lo cual alarmó a los seguidores del joven astro catalán.





¿Quién es Lamine Yamal?

Hijo de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugas de Llobregat, localidad de la comunidad autónoma de Cataluña. El 29 de abril de 2023 hizo historia al convertirse en el debutante más joven en disputar un partido de la liga española con la camiseta del FC Barcelona.

Con 17 años, este mini crack fijó un nuevo récord de precocidad, siendo el futbolista más joven en jugar con el primer equipo del FC Barcelona en el siglo XXI. En el día de su debut, ante Real Betis el 29 de abril de 2023, se situó en la banda izquierda y estuvo muy cerca de marcar un golazo tras un mano a mano.

Además, durante la Eurocopa, Yamal se convirtió en el jugador más joven en la historia del certamen en disputar una final. A lo largo de la competición, participó en 7 partidos, anotó 1 gol y dio cuatro asistencias en un total de 508 minutos, consolidándose como una pieza fundamental en la estrategia de Luis de la Fuente.

Lamine Yamal, con 17 años, ganó la primera Eurocopa de su carrera. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Presentación de Kylian Mbappé en Real Madrid: Así recibieron los hinchas al astro francés en el Bernabéu